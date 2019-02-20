У частині Кропивницького ввели карантин через скаженого кота

"В одному з домоволодінь по вулиці Канатній у м. Кропивницькому зафіксовано захворювання кота на сказ. Власниця тварини звернулася до лікарів ветеринарної медицини після того, як у тварини з’явилися судоми. За цим випадком 20 лютого при Міській раді м. Кропивницького було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з приводу введення карантинних обмежень в приватному домоволодінні та загрозливій зоні – частині території мікрорайону Кущівка", - йдеться в повідомленні.

Зараз здійснюються заходи для недопущення поширення інфекції. Крім того, спеціалісти Кропивницької міської державної лікарні ветеринарної медицини проводять щеплення тварин у приватних домоволодіннях загрозливої зони антирабічною вакциною. А у приватному домоволодінні та на території подвір’я, де зафіксували випадок захворювання тварини на сказ, проводиться дезінфекція.

"За відсутність щеплення у кота його власницю притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні у 2018 році найбільше випадків сказу тварин зареєстрували у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Черкаській та Запорізькій областях.