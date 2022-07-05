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В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли 22 мирных жителя за ночь

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли 22 мирных жителя за ночь

Киев • УНН

 • 124826 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В понедельник вооруженные нападавшие убили не менее 22 мирных жителей на северо-западе Буркина-Фасо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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Как заявил губернатор региона, злоумышленники совершили налет на сельскую коммуну в провинции Коси, примерно в 55 километрах от границы с Мали, в период с поздней ночи воскресенья до утра понедельника.

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"Предварительное количество погибших в результате этого теракта - 22 погибших, несколько раненых и материальный ущерб", — говорится в сообщении.

Буркина-Фасо с 2015 года борется с исламистскими боевиками, действующими в северных регионах.

Офицеры армии, возмущенные эскалацией атак, свергли президента Буркина-Фасо в январе и пообещали улучшить безопасность, но уровень насилия остается высоким.

Вооруженные люди убили по меньшей мере 100 мирных жителей в другом сельском районе на севере Буркина-Фасо в прошлом месяце, что явилось самым смертоносным нападением в стране минимум за год.

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