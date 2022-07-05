У Буркіна-Фасо невідомі розстріляли 22 мирних жителя за ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У понеділок озброєні нападники вбили щонайменше 22 мирних жителів на північному заході Буркіна-Фасо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Як заявив губернатор регіону, зловмисники здійснили наліт на сільську комуну в провінції Коссі, приблизно за 55 кілометрів від кордону з Малі, у період з пізньої ночі неділі до ранку понеділка.
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"Попередня кількість загиблих внаслідок цього теракту - 22 загиблих, кілька поранених і матеріальні збитки", - йдеться в повідомленні.
Буркіна-Фасо з 2015 року бореться з ісламістськими бойовиками, які діють у північних регіонах.
Офіцери армії, обурені ескалацією атак, скинули президента Буркіна-Фасо в січні та пообіцяли покращити безпеку, але рівень насильства залишається високим.
Озброєні люди вбили щонайменше 100 мирних жителів в іншому сільському районі на півночі Буркіна-Фасо минулого місяця, що стало найбільш смертоносним нападом у країні щонайменше за рік.
Нагадаємо
Американці вийшли на масові протести після того, як поліція вбила чорношкірого чоловіка, вистріливши в нього десятки разів.