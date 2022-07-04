Американці вийшли на масові протести після того, як поліція вбила чорношкірого чоловіка, вистріливши в нього десятки разів

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Протести спалахнули після того, як поліція опублікувала відео з натільних камер, на якому видно, як вісім офіцерів стріляли у 25-річного Джейленда Уокера, коли він минулого тижня тікав із зупинки. На тілі Уокера було виявлено близько 60 вогнепальних поранень. Поліція повідомила, що у Уокера в машині був пістолет, але він залишив його на передньому сидінні, коли втік пішки.

Офіцери вважали, що він вистрілив із машини, перш ніж втекти, і що Уокер «перейшов на вогневу позицію», коли вийшов з машини, що спонукало їх відреагувати на нього як на потенційну загрозу.

Генеральний прокурор Огайо та Бюро кримінальних розслідувань штату Огайо проводять розслідування, і матеріали справи будуть оприлюднені після завершення справи.

За словами начальника поліції Акрона, вісім офіцерів, які безпосередньо причетні до стрілянини, були відправлені в оплачувану адміністративну відпустку.

Денні протести в неділю були мирними, але офіцери у захисному спорядженні застосували близько дюжини балончиків зі сльозогінним газом, щоб розігнати протестувальників, повідомляє WKYC-TV.

Додамо

Стрілянина знаменує собою останнє в серії вбивств поліцією беззбройних чорношкірих, порушуючи питання про застосування поліцією сили і рівному правосудді для афроамериканців і сприяючи посиленню поляризації в Сполучених Штатах.