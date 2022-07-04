Американцы вышли на массовые протесты после того, как полиция убила чернокожего мужчину, выстрелив в него десятки раз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Город Акрон в штате Огайо объявил чрезвычайное положение в понедельник, установив комендантский час и отменив фейерверки в честь Дня независимости, после того, как протесты против убийства полицией невооруженного чернокожего мужчины в воскресенье вечером вылились в бунт. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Протесты вспыхнули после того, как полиция опубликовала видео с нательных камер, на котором видно, как восемь офицеров стреляли в 25-летнего Джейленда Уокера, когда он на прошлой неделе убегал с остановки. На теле Уокера было обнаружено около 60 огнестрельных ранений. Полиция сообщила, что у Уокера в машине был пистолет, но он оставил его на переднем сиденье, когда скрылся пешком.
Офицеры считали, что он выстрелил из машины, прежде чем убежать, и что Уокер «перешел на огневую позицию», когда вышел из машины, что побудило их отреагировать на него как на потенциальную угрозу.
Генеральный прокурор Огайо и Бюро уголовных расследований штата Огайо проводят расследование и материалы дела будут обнародованы после завершения дела.
По словам начальника полиции Акрона, восемь офицеров, непосредственно причастных к стрельбе, были отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Дневные протесты в воскресенье были мирными, но офицеры в защитном снаряжении применили около дюжины баллончиков со слезоточивым газом, чтобы разогнать протестующих, сообщает WKYC-TV.
Добавим
Стрельба знаменует собой последнее в серии убийств полицией безоружных чернокожих, поднимая вопрос о применении полицией силы и равном правосудии для афроамериканцев и способствуя усилению поляризации в Соединенных Штатах.