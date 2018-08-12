В Бухаресте более 6 тысяч человек принимают участие в митинге на третий день протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Более 6 тысяч протестующих вышли в воскресенье на площадь Победы в Бухаресте на третий день антиправительственных манифестаций. Об этом сообщило агентство Agerpres, информирует УНН.
Участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов, размахивают флагами Румынии, США и стран Евросоюза. На площади находятся подразделения жандармов и полиции, а также машины скорой помощи. В районе ограничено движение автотранспорта. Акция протеста пока проходит без инцидентов.
Антиправительственные манифестации проводятся и в других крупных городах Румынии.
Как сообщал УНН, в МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста.