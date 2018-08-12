В Бухаресте более 6 тысяч человек принимают участие в митинге на третий день протестов

Участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов, размахивают флагами Румынии, США и стран Евросоюза. На площади находятся подразделения жандармов и полиции, а также машины скорой помощи. В районе ограничено движение автотранспорта. Акция протеста пока проходит без инцидентов.

Антиправительственные манифестации проводятся и в других крупных городах Румынии.

Как сообщал УНН, в МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста.