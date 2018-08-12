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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Бухаресті понад 6 тисяч осіб беруть участь у мітингу на третій день протестів

Київ • УНН

 • 7535 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Більше 6 тисяч протестувальників вийшли в неділю на площу Перемоги в Бухаресті на третій день антиурядових маніфестацій. Про це повідомило агентство Agerpres, інформує УНН.

У Бухаресті понад 6 тисяч осіб беруть участь у мітингу на третій день протестів

Учасники вимагають відставки лівоцентристського уряду і проведення дострокових виборів, розмахують прапорами Румунії, США та країн Євросоюзу. На площі знаходяться підрозділи жандармів і поліції, а також машини швидкої допомоги. В районі обмежено рух автотранспорту. Акція протесту поки проходить без інцидентів.

Антиурядові маніфестації проводяться і в інших великих містах Румунії.

Як повідомляв УНН, у МВС Румунії пояснили дії жандармів в ході акції протесту.

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