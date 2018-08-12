У Бухаресті понад 6 тисяч осіб беруть участь у мітингу на третій день протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Більше 6 тисяч протестувальників вийшли в неділю на площу Перемоги в Бухаресті на третій день антиурядових маніфестацій. Про це повідомило агентство Agerpres, інформує УНН.
Учасники вимагають відставки лівоцентристського уряду і проведення дострокових виборів, розмахують прапорами Румунії, США та країн Євросоюзу. На площі знаходяться підрозділи жандармів і поліції, а також машини швидкої допомоги. В районі обмежено рух автотранспорту. Акція протесту поки проходить без інцидентів.
Антиурядові маніфестації проводяться і в інших великих містах Румунії.
Як повідомляв УНН, у МВС Румунії пояснили дії жандармів в ході акції протесту.