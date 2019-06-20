В дом работника ДФС бросили гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области на территорию частного дома принадлежащего работнику Государственной фискальной службы, бросили гранату. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Вышгороде, Киевской области, неизвестный бросил во двор частного домовладения работника ГФС гранату "РГД-5". Взрывом были повреждены ворота дома. Хозяева, которые в момент взрыва находились в доме, не пострадали.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Как сообщал УНН, депутата в Гайсине пытались подорвать гранатой.