В дом работника ДФС бросили гранату

В Вышгороде, Киевской области, неизвестный бросил во двор частного домовладения работника ГФС гранату "РГД-5". Взрывом были повреждены ворота дома. Хозяева, которые в момент взрыва находились в доме, не пострадали.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал УНН, депутата в Гайсине пытались подорвать гранатой.