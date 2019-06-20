У будинок працівника ДФС кинули гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Київщині на територію приватного будинку який належить працівнику Державної фіскальної служби, кинули гранату. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Вишгороді, Київської області, невідомий кинув на подвір’я приватного домоволодіння працівника ДФС гранату “РГД-5”. Вибухом було пошкоджено ворота будинку. Господарі, які на момент вибуху перебували у будинку, не постраждали.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).
Як повідомляв УНН, депутата в Гайсині намагалися підірвати гранатою.