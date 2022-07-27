В Доме кино прошел допремьерный показ украинской ленты "Между нами" - часть денег от показа пойдет на ВСУ

Это лишь одно из подобных мероприятий, которое планируется провести. Часть дохода от таких киновстреч организаторы будут перечислять в пользу ВСУ.

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"Ячейка Киносообщества призвана быть открытой зоной для художественных идей и творческого взаимодействия, это институция, которая будет интегрировать различные виды искусства. Кроме кинопоказов, в рамках проекта будут проходить выставки афиш, фотографий, творческие встречи и профессиональные конференции по кино. Мы все стремимся как можно скорее вернуться к привычной жизни, в т.ч. культурной. Культурная ячейка в самом сердце Киева этому также будет способствовать", - отмечают учредители "Киносообщества", проекта компании "Арт-объект".

Детали

В кинопространстве Дома Кино планируется демонстрировать лучшие новинки национального и мирового кинематографа, а также проверенную временем киноклассику. Во время мероприятия от "Киносообщества" гости познакомились с актрисой Ирмой Витовской, одной из героинь фильма "Между нами". Кинолента – это история о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует. Две главные героини фильма – Саша и Аня вынуждены делать этот выбор: Саша по отношению к собственному мужу, Аня – по отношению к сыну. Драматизм ситуации обостряется, когда они оказываются вовлечены в криминал.

Актриса, много времени посвящающая помощи украинцам, пострадавшим в результате войны, перед началом допремьерного показа фильма рассказала о своем "фронте" и не только культурном. А также отметила важность поддержки "культурного фронта" и его важность для защиты украинской идентичности.

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"Я перестала быть толерантной с началом войны, пора ставить на место. Не иметь собственного кинометографа, как и собственного телепространства, - это была политическая спецоперация, абсолютно, чтобы размыть идентичность украинцев", - сказала перед началом фильма Ирма Витовская.

Интересно, что возможность помочь украинцам она получила благодаря своей актерской деятельности. Витовская сыграла главную роль в ленте итальянского режиссера Джованни Доты "Коза Ностра" и благодаря этому стала членом итальянской киноассоциации.

"После этого у меня появились друзья, которые помогли вывезти много украинок с детьми, они нашли убежище в Европе. У меня появилась возможность помогать выезжать вынужденным переселенцам в Европу и получать там временные дома. За это время мы перевезли немало семей, которые бежали от обстрелов, со всей Украины. Я с командой отвозим их к границе, едем через Запад, отправляем, устраиваем, формируем списки, делаем реестр, где поселился, держим обратную связь с большим количеством людей. Мне дали пропуск, и я могу сопровождать автобусами группы людей до границы. Муж тоже волонтерит, только в Киеве. Он помогает армии", - рассказывала Ирма Витовская в интервью "Новому каналу".

Добавим

В августе и сентябре "Киносообщество" запланировало события с участием Ады Роговцевой, Ларисы Кадочниковой, Ахтема Сеитаблаева, Риммы Зюбиной. Ближайшее мероприятие - 17 августа творческая встреча с Дмитрием Томашпольским и просмотр фильма "Простор". Таким образом, инициаторы проекта хотят постепенно вернуть украинцам культурное пространство, о котором постепенно начали забывать, из-за войны. Регулярные мероприятия от "Киносообщества" помогут в достижении этой цели, считают организаторы.