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В Доме кино прошел допремьерный показ украинской ленты "Между нами" - часть денег от показа пойдет на ВСУ

В Доме кино прошел допремьерный показ украинской ленты "Между нами" - часть денег от показа пойдет на ВСУ

Киев • УНН

 • 181077 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Инициаторы культурного проекта "Киносообщество" провели допремьерный показ украинского фильма "Между нами", на котором присутствовала исполнительница одной из ролей, актриса Ирма Витовская, пишет УНН.

Это лишь одно из подобных мероприятий, которое планируется провести. Часть дохода от таких киновстреч организаторы будут перечислять в пользу ВСУ.

Цитата

"Ячейка Киносообщества призвана быть открытой зоной для художественных идей и творческого взаимодействия, это институция, которая будет интегрировать различные виды искусства. Кроме кинопоказов, в рамках проекта будут проходить выставки афиш, фотографий, творческие встречи и профессиональные конференции по кино. Мы все стремимся как можно скорее вернуться к привычной жизни, в т.ч. культурной. Культурная ячейка в самом сердце Киева этому также будет способствовать", - отмечают учредители "Киносообщества", проекта компании "Арт-объект".

Детали

В кинопространстве Дома Кино планируется демонстрировать лучшие новинки национального и мирового кинематографа, а также проверенную временем киноклассику. Во время мероприятия от "Киносообщества" гости познакомились с актрисой Ирмой Витовской, одной из героинь фильма "Между нами". Кинолента – это история о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует. Две главные героини фильма – Саша и Аня вынуждены делать этот выбор: Саша по отношению к собственному мужу, Аня – по отношению к сыну. Драматизм ситуации обостряется, когда они оказываются вовлечены в криминал.

Актриса, много времени посвящающая помощи украинцам, пострадавшим в результате войны, перед началом допремьерного показа фильма рассказала о своем "фронте" и не только культурном. А также отметила важность поддержки "культурного фронта" и его важность для защиты украинской идентичности.

Цитата

"Я перестала быть толерантной с началом войны, пора ставить на место. Не иметь собственного кинометографа, как и собственного телепространства, - это была политическая спецоперация, абсолютно, чтобы размыть идентичность украинцев", - сказала перед началом фильма Ирма Витовская.

Интересно, что возможность помочь украинцам она получила благодаря своей актерской деятельности. Витовская сыграла главную роль в ленте итальянского режиссера Джованни Доты "Коза Ностра" и благодаря этому стала членом итальянской киноассоциации.

"После этого у меня появились друзья, которые помогли вывезти много украинок с детьми, они нашли убежище в Европе. У меня появилась возможность помогать выезжать вынужденным переселенцам в Европу и получать там временные дома. За это время мы перевезли немало семей, которые бежали от обстрелов, со всей Украины. Я с командой отвозим их к границе, едем через Запад, отправляем, устраиваем, формируем списки, делаем реестр, где поселился, держим обратную связь с большим количеством людей. Мне дали пропуск, и я могу сопровождать автобусами группы людей до границы. Муж тоже волонтерит, только в Киеве. Он помогает армии", - рассказывала Ирма Витовская в интервью "Новому каналу".

Добавим

В августе и сентябре "Киносообщество" запланировало события с участием Ады Роговцевой, Ларисы Кадочниковой, Ахтема Сеитаблаева, Риммы Зюбиной. Ближайшее мероприятие - 17 августа творческая встреча с Дмитрием Томашпольским и просмотр фильма "Простор". Таким образом, инициаторы проекта хотят постепенно вернуть украинцам культурное пространство, о котором постепенно начали забывать, из-за войны. Регулярные мероприятия от "Киносообщества" помогут в достижении этой цели, считают организаторы.

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