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У Будинку кіно відбувся допрем’єрний показ української стрічки "Між нами" - частина грошей від показу піде на ЗСУ

У Будинку кіно відбувся допрем’єрний показ української стрічки "Між нами" - частина грошей від показу піде на ЗСУ

Київ • УНН

 • 181079 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Ініціатори культурного проєкту "Кіноспільнота" провели допрем’єрний показ українського фільму "Між нами", на якому була присутня виконавиця однієї з ролей, акторка Ірма Вітовська, пише УНН.

Це лише один з подібних заходів, що планується провести. Частину доходу від таких кінозустрічей організатори будуть перераховувати на користь ЗСУ.

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"Осередок Кіноспільнота покликаний бути відкритою зоною для художніх ідей і творчої взаємодії, це інституція, що інтегруватиме різні види мистецтва. Крім кінопоказів, в рамках проєкту проходитимуть виставки афіш, фотографій, творчі зустрічі та професіональні конференції з питань кіно. Ми всі прагнемо якнайскоріше повернутися до звичного життя, в т.ч. культурного. Культурний осередок у самому серці Києва цьому також сприятиме", - зазначають засновники "Кіноспільноти", проєкту компанії "Арт-об’єкт".

Деталі

У кінопросторі Будинку Кіно планується демонструвати найкращі новинки національного та світового кінематографу, а також кінокласику, що перевірена часом. Під час заходу від "Кіноспільноті" гості познайомились з акторкою Ірмою Вітовською, одною з героїнь фільму "Між нами". Кінострічка – це історія про вибір, який доводиться робити між близькими та мораллю, коли іншого варіанту розвитку не існує. Дві головні героїні фільму – Саша та Аня змушені робити цей вибір: Саша стосовно власного чоловіка, Аня – стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені у кримінал.

Акторка, яка багато часу присвячує допомозі українцям, які постраждали унаслідок війни, перед початком допрем’єрного показу фільму розповіла про свій "фронт" і не тільки культурний. А також наголосила на важливості підтримки "культурного фронту" та на його важливості для захисту української ідентичності.

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"Я перестала бути толерантною з початком війни, час ставити на місце. Не мати власний кінометограф, як і власний телепростір, - це була політична спецоперація, абсолютно, щоб розмити ідентичність українців", - сказала перед початком фільму Ірма Вітовська.

Цікаво, що можливість допомогти українцям вона отримала завдяки своїй акторській діяльності. Вітовська, зіграла головну роль в стрічці італійського режисера Джованні Доти "Коза Ностра" та завдяки цьому стала членом італійської кіноасоціації.

"Після цього у мене з’явилися друзі, які допомогли вивезти багато українок з дітьми, вони знайшли прихисток у Європі. У мене з’явилась можливість допомагати виїжджати вимушеним переселенцям до Європи та отримувати там тимчасові домівки. За цей час ми перевезли чимало родин, які тікали від обстрілів, з усієї України. Я з командою відвозимо їх до кордону, їдемо через Захід, відправляємо, влаштовуємо, формуємо списки, робимо реєстр, хто де оселився, тримаємо зворотній зв'язок з великою кількістю людей. Мені дали перепустку, і я можу супроводжувати автобусами групи людей до кордону. Чоловік теж волонтерить, тільки у Києві. Він допомагає армії", - розповідала Ірма Вітовська в інтерв’ю "Новому каналу".

Додамо

На серпень та вересень "Кіноспільнота" запланувала події за участю Ади Роговцевої, Лариси Кадочнікової, Ахтема Сеїтаблаєва, Римми Зюбіної. Найближчий захід - 17 серпня творча зустріч із Дмитром Томашпольським та перегляд фільму "Простір". Таким чином ініціатори проєкту хочуть поступово повернути українцям культурний простір, про який поступово почали забувати, через війну. Регулярні мистецькі заходи від "Кіноспільноти" допоможуть у досягненні цієї мети, вважають організатори.

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