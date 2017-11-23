В домах Киева почти половина лифтов старше 25 лет

По информации Минрегиона, в столице есть 6 тыс. 603 дома, оборудованные лифтами, а самих лифтов - 22 тыс. 428, из которых 10 тыс. 312 используются 25 и более лет.

При этом, уточнили в ведомстве, на июль этого года в столице 61 подъемная кабина не работала, из которых 10 не в рабочем состоянии уже больше года.

Всего в Украине, сообщили в министерстве, на июль этого года насчитывалось 27 тыс. 569 жилых домов, оборудованных лифтами, а самих лифтов на эту дату было 87 тыс. 79 единиц.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня нуждаются в замене 8 тыс. 908 лифтов на общую сумму 6,4 млрд грн.