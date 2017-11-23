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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79544 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70046 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77091 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84322 просмотра

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В домах Киева почти половина лифтов старше 25 лет

В домах Киева почти половина лифтов старше 25 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В жилых домах Киева по состоянию на июль 2017 насчитывалось 22 тыс. 428 лифтов, из которых 10 тыс. 312 используются 25 и более лет. Об этом сообщили в Департаменте систем жизнеобеспечения и жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ в ответе на информационный запрос УНН.

По информации Минрегиона, в столице есть 6 тыс. 603 дома, оборудованные лифтами, а самих лифтов - 22 тыс. 428, из которых 10 тыс. 312 используются 25 и более лет.

При этом, уточнили в ведомстве, на июль этого года в столице 61 подъемная кабина не работала, из которых 10 не в рабочем состоянии уже больше года.

Всего в Украине, сообщили в министерстве, на июль этого года насчитывалось 27 тыс. 569 жилых домов, оборудованных лифтами, а самих лифтов на эту дату было 87 тыс. 79 единиц.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня нуждаются в замене 8 тыс. 908 лифтов на общую сумму 6,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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