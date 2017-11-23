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У будинках Києва майже половина ліфтів старіші 25 років

У будинках Києва майже половина ліфтів старіші 25 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У житлових будинках Києва станом на липень 2017 року налічувалося 22 тис. 428 ліфтів, з яких 10 тис. 312 використовуються 25 і більше років. Про це повідомили у Департаменті систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у відповіді на інформаційний запит УНН.

За інформацією Мінрегіону, у столиці є 6 тис. 603 будинки, обладнані ліфтами, а самих ліфтів – 22 тис. 428, з яких 10 тис. 312 використовуються 25 і більше років.

При цьому, уточнили у відомстві, на липень цього року у столиці 61 підйомна кабіна не працювала, з яких 10 не в робочому стані вже понад рік.

Загалом в Україні, поінформували у міністерстві, на липень цього року налічувалося 27 тис. 569 житлових будинків, обладнаних ліфтами, а самих ліфтів на цю дату було 87 тис. 79 одиниць.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні потребують заміни 8 тис. 908 ліфтів на загальну суму 6,4 млрд грн. 

Українські Національні Новини

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