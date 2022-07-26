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В брюссельском парке "Мини Европа" появилась миниатюра монумента независимости Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в брюссельском парке «Мини Европа» состоялась официальная церемония открытия миниатюры Монумента Независимости Украины, который находится в самом сердце Киева, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Реализовать это удалось благодаря инициативе Посольства Украины в Королевстве Бельгия и в сотрудничестве с руководством парка. Украинская инсталляция была презентована коротким видео во время онлайн трансляции второго Саммита первых леди и джентельменов, который состоялся 23 июля 2022 по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской.

По данным дипведомства, это впервые в истории в парке разместили инсталляцию государства, не являющегося членом ЕС. Такой шаг – знак солидарности с Украиной и поддержки нашего государства во время борьбы против россии.

Уверены, что этот символический шаг в виде украинской миниатюры среди государств-членов ЕС обязательно будет иметь свое практическое воплощение в виде официального обретения Украиной членства в ЕС, отметили в МИД.

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