В брюссельском парке "Мини Европа" появилась миниатюра монумента независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в брюссельском парке «Мини Европа» состоялась официальная церемония открытия миниатюры Монумента Независимости Украины, который находится в самом сердце Киева, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Реализовать это удалось благодаря инициативе Посольства Украины в Королевстве Бельгия и в сотрудничестве с руководством парка. Украинская инсталляция была презентована коротким видео во время онлайн трансляции второго Саммита первых леди и джентельменов, который состоялся 23 июля 2022 по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской.
По данным дипведомства, это впервые в истории в парке разместили инсталляцию государства, не являющегося членом ЕС. Такой шаг – знак солидарности с Украиной и поддержки нашего государства во время борьбы против россии.
Уверены, что этот символический шаг в виде украинской миниатюры среди государств-членов ЕС обязательно будет иметь свое практическое воплощение в виде официального обретения Украиной членства в ЕС, отметили в МИД.
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