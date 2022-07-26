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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У брюссельському парку "Міні Європа" з'явилась мініатюра монументу незалежності України

У брюссельському парку "Міні Європа" з'явилась мініатюра монументу незалежності України

Київ • УНН

 • 271446 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні у брюссельському парку «Міні Європа» відбулась офіційна церемонія відкриття мініатюри Монументу Незалежності України, який знаходиться у самому серці Києва, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Реалізувати це вдалося завдяки ініціативі Посольства України в Королівстві Бельгія та у співпраці із керівництвом парку. Українська інсталяція була презентована коротким відео під час онлайн трансляції другого Саміту перших леді та джентельменів, який відбувся 23 липня 2022 року за ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.

За даними дипвідомства, це вперше в історії у парку розмістили інсталяцію держави, яка не є членом ЄС. Такий крок є знаком солідарності з Україною та підтримки нашої держави під час боротьби проти росії.

Впевнені, що цей символічний крок у вигляді української мініатюри серед держав-членів ЄС обов’язково матиме своє практичне втілення у вигляді офіційного набуття Україною членства в ЄС, зазначили у МЗС.

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