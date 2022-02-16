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15 марта, 19:03 • 101675 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131950 просмотра

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В Брюсселе завтра состоится неформальная встреча лидеров ЕС: на повестке дня ситуация вокруг Украины

Киев • УНН

 • 13572 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Брюсселе завтра пройдет неформальная встреча с участием лидеров Евросоюза, посвященная российско-украинскому конфликту. Об этом в своем Twitter журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

“Завтра около полудня в Брюсселе, вероятно, состоится неформальная встреча лидеров ЕС, посвященная Украине и России. Письменных заключений нет”, - написал Йозвяк.

Добавим

Кроме того, министры иностранных дел “Группы семи” проведут переговоры по ситуации вокруг Украины в субботу в Мюнхене.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проведет переговоры в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, которые будут “сосредоточены на кризисе, возникшем из-за размещения российских войск вблизи Украины”.
Кроме того, встречи по этому вопросу ожидаются также между Францией, Германией и Украиной, а также Францией, Германией, Великобританией и США.

Ранее также стало известно, что конференцию посетит Президент Украины Владимир Зеленский.

Конференция собирает мировую элиту из сфер обороны и безопасности в Германии. Она должна начаться 18 февраля.

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