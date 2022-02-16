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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Брюсселі завтра відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС: на порядку денному ситуація навколо України

У Брюсселі завтра відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС: на порядку денному ситуація навколо України

Київ • УНН

 • 13576 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Брюсселі завтра пройде неформальна зустріч за участю лідерів Євросоюзу, присвячена російсько-українському конфлікту. Про це у своєму Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Цитата

“Завтра близько полудня в Брюсселі, ймовірно, відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС, присвячена Україні та Росії. Письмових висновків немає", - написав Йозвяк.

Додамо

Крім того, міністри закордонних справ "Групи семи" проведуть переговори щодо ситуації навколо України в суботу в Мюнхені.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проведе переговори в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, які будуть "зосереджені на кризі, що виникла через розміщення російських військ поблизу України".

Крім того, зустрічі з цього питання очікуються також між Францією, Німеччиною та Україною, а також Францією, Німеччиною, Великою Британією та США.

Раніше також стало відомо, що конференцію відвідає Президент України Володимир Зеленський.

Конференція збирає світову еліту зі сфер оборони і безпеки в Німеччині. Вона повинна початися 18 лютого.

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