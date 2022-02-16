У Брюсселі завтра відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС: на порядку денному ситуація навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Брюсселі завтра пройде неформальна зустріч за участю лідерів Євросоюзу, присвячена російсько-українському конфлікту. Про це у своєму Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Цитата
“Завтра близько полудня в Брюсселі, ймовірно, відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС, присвячена Україні та Росії. Письмових висновків немає", - написав Йозвяк.
Додамо
Крім того, міністри закордонних справ "Групи семи" проведуть переговори щодо ситуації навколо України в суботу в Мюнхені.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проведе переговори в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, які будуть "зосереджені на кризі, що виникла через розміщення російських військ поблизу України".
Крім того, зустрічі з цього питання очікуються також між Францією, Німеччиною та Україною, а також Францією, Німеччиною, Великою Британією та США.
Раніше також стало відомо, що конференцію відвідає Президент України Володимир Зеленський.
Конференція збирає світову еліту зі сфер оборони і безпеки в Німеччині. Вона повинна початися 18 лютого.