В Брюсселе летом обсудят предоставление Украине статуса аспиранта в НАТО - СНБО

"В следующем году в июле состоится саммит в Брюсселе, на котором должны быть обсуждены три основные проблемы безопасности современности евроатлантической зоны. Этот вопрос российской политики, это вопрос терроризма, модернизации сил Альянса. Я глубоко убежден, что на этом саммите будет обсуждаться во время заседания комиссия Украина-НАТО на высшем уровне вопрос предоставления Украине статуса аспиранта в НАТО, когда мы придем на практическую реализации Бухарестского саммита и нашего внутреннего законодательства", - отметил А.Литвиненко.

Заместитель секретаря СНБО также надеется, что завершатся положительным решением украинские предложения о предоставлении Украине статуса партнера с увеличенными возможностями. То есть, уточнил он, вступление Украины в группу государств, которые имеют особые отношения с Альянсом.

Речь идет, отметил А.Литвиненко, об Австралии, Иордании, Финляндии, Швеции, Грузии.

Как сообщал УНН, в СНБО рассказали, когда Украина может вступить в НАТО.