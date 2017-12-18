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У Брюсселі влітку обговорять надання Україні статусу аспіранта в НАТО - РНБО

У Брюсселі влітку обговорять надання Україні статусу аспіранта в НАТО - РНБО

Київ • УНН

 • 9405 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час засідання комісії Україна-НАТО влітку 2018 року, швидше за все, обговорюватиметься питання надання Україні статусу аспіранта в Альянсі. Про це сьогодні сказав заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час круглого столу "Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани, очікування та підсумки взаємодії", передає кореспондент УНН.

“Наступного року в липні відбудеться саміт в Брюсселі, на якому мусять бути обговорені три основні безпекові проблеми сучасності євроатлантичної зони. Це питання російської політики, це питання тероризму, модернізації сил Альянсу. Я глибоко переконаний, що на цьому саміті буде обговорюватися під час засідання комісія Україна-НАТО на найвищому рівні питання надання Україні статусу аспіранта в НАТО, коли ми вже прийдемо на практичну реалізації Бухарестського саміту і нашого внутрішнього законодавства”, — зазначив О.Литвиненко.

Заступник секретаря РНБО також сподівається, що завершаться позитивним рішенням українські пропозиції щодо надання Україні статусу партнера зі збільшеними можливостями. Тобто, уточнив він, долучення України до групи держав, які мають особливі відносини з Альянсом.

Йдеться, зазначив О.Литвиненко, про Австралію, Йорданію, Фінляндію, Швецію, Грузію.

Як повідомляв УНН, у РНБО розповіли, коли Україна може набути членства в НАТО.

Українські Національні Новини

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