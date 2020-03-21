В Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Результаты двух тестов на COVID-19, которые делали в Броварах, оказались отрицательными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
“Друзья! В Фейсбуке появляется информация о якобы коронавирусе в Броварах. Хочу проинформировать, что сегодня были госпитализированы в инфекционное отделение 2 человека с подозрением. Им сразу сделали быстрые тесты на выявление COVID-19, которые показали отрицательный результат”, — сказал Игорь Сапожко.
Он добавил, что дополнительно у пациентов взяли образцы и отправили в специальную лабораторию в Киев для проведения исследования полимеразной оланцюговои реакции.
Напомним, сообщалось, что в Киевской области выявлено 5 новых подозрений на коронавирус.