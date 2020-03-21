У Броварах не підтвердилась підозра на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Результати двох тестів на COVID-19, які робили в Броварах, виявились негативними. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
“Друзі! У Фейсбуці з’являється інформація про начебто коронавірус в Броварах. Хочу проінформувати, що сьогодні було госпіталізовано до інфекційного відділення 2 особи з підозрою. Їм одразу зробили швидкі тести на виявлення COVID-19, які показали негативний результат”, — сказав Ігор Сапожко.
Він додав, що додатково у пацієнтів взяли зразки та відправили до спеціальної лабораторії в Київ для проведення дослідження полімеразн оланцюгової реакції.
Нагадаємо, повідомлялось, що на Київщині виявлено 5 нових підозр на коронавірус.