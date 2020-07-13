В Броварах мужчина подстрелил своего племянника-полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Броварах под Киевом в результате конфликта между родственниками в больницу с огнестрельным ранением попал сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Известно, что между патрульным (житель Броваров 1981 года рождения) и его дядей (1951 года рождения) возник конфликт, вероятно, имущественного характера.
В ходе конфликта старший мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в племянника. В результате выстрела полицейский получил сквозное огнестрельное ранение бедра.
Подозреваемый задержан. Пострадавший проходит лечение.
По факту нападения начато уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".
Напомним, в Запорожье будут судить полицейского за покушение на коллегу.