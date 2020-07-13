В Броварах мужчина подстрелил своего племянника-полицейского

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100536 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109177 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114038 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145285 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114682 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138141 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103500 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105027 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Броварах мужчина подстрелил своего племянника-полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Броварах под Киевом в результате конфликта между родственниками в больницу с огнестрельным ранением попал сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Известно, что между патрульным (житель Броваров 1981 года рождения) и его дядей (1951 года рождения) возник конфликт, вероятно, имущественного характера.

В ходе конфликта старший мужчина схватил гладкоствольное ружье и выстрелил в племянника. В результате выстрела полицейский получил сквозное огнестрельное ранение бедра.

Подозреваемый задержан. Пострадавший проходит лечение.

По факту нападения начато уголовное производство по квалификации "покушение на убийство".

Напомним, в Запорожье будут судить полицейского за покушение на коллегу.

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