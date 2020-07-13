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У Броварах чоловік підстрелив свого племінника-поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Броварах, що під Києвом, у результаті конфлікту між родичами до лікарні з вогнепальним пораненням потрапив співробітник патрульної поліції. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Відомо, що між патрульним (житель Броварів 1981 року народження) та його дядьком (1951 року народження) виник конфлікт, ймовірно, майнового характеру. 

Під час конфлікту старший чоловік схопив гладкоствольну рушницю та вистрелив у племінника. У результаті пострілу поліцейський отримав наскрізне вогнепальне поранення стегна.

Наразі підозрюваного затримано. Потерпілий проходить лікування.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією "замах на вбивство".

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть поліцейського через замах на колегу.

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