В британском зоопарке тигр растерзал сотрудницу зоопарка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Смотрительница зоопарка Hamerton Zoo Park в графстве Кембриджшир в Англии погибла после нападения тигра, который вошел в вольер, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“Тигр вошел в вольер вместе со смотрителем. К сожалению, смотрительница зоопарка погибла на месте”, — сообщили представители полиции.
По словам полиции, животное не выходило за пределы вольера.
“Представляется, что это был несчастный случай. Ни разу во время инцидента животные не покидали своих вольеров, и ни разу общественной безопасности что-то угрожало”, — говорится в заявлении зоопарка.
Отмечается, что в результате инцидента посетителей эвакуировали из зоопарка. Представители зоопарка заявили о проведении расследования.