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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У британському зоопарку тигр роздер жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Доглядачка зоопарку Hamerton Zoo Park в графстві Кембріджшир в Англії загинула після нападу тигра, який увійшов у вольєр, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

У британському зоопарку тигр роздер жінку

“Тигр увійшов у вольєр разом з доглядачем. На жаль, доглядачка зоопарку загинула на місці”, — повідомили представники поліції.

За словами поліції, тварина не виходила за межі вольєра.

“Видається, що це був нещасний випадок. Жодного разу під час інциденту тварини не покидали своїх вольєрів, і жодного разу громадській безпеці щось загрожувало”, — йдеться в заяві зоопарку.

Зазначається, що внаслідок інциденту відвідувачів евакуювали із зоопарку. Представники зоопарку заявили про проведення розслідування.

 

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