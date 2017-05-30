У британському зоопарку тигр роздер жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Доглядачка зоопарку Hamerton Zoo Park в графстві Кембріджшир в Англії загинула після нападу тигра, який увійшов у вольєр, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Тигр увійшов у вольєр разом з доглядачем. На жаль, доглядачка зоопарку загинула на місці”, — повідомили представники поліції.
За словами поліції, тварина не виходила за межі вольєра.
“Видається, що це був нещасний випадок. Жодного разу під час інциденту тварини не покидали своїх вольєрів, і жодного разу громадській безпеці щось загрожувало”, — йдеться в заяві зоопарку.
Зазначається, що внаслідок інциденту відвідувачів евакуювали із зоопарку. Представники зоопарку заявили про проведення розслідування.