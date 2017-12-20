В Британии заявили об аресте подозреваемых в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Британская полиция раскрыла запланирован группой исламистов план нападения во время рождественских праздников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Как сообщили источники, среди контртеррористических подразделений, четырех мужчин арестовали во вторник утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии.
В городе Честерфилд, во время ареста 31-летнего мужчины, одна из улиц была перекрыта, местные жители из ближайших домов были эвакуированы, также правоохранители вызвали армейских саперов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Исламское государство” призвала к терактам в Европе на рождественские праздники
Имена других арестованных не называют, но известно, что им 22, 36 и 41 год.
Их подозревают в причастности к организации, подготовки и подстрекательство к совершению терактов. На данный момент их допрашивают полицейские в Западном Йоркшире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв теракта в Сомали возросло до 512 человек
По словам корреспондента Доминика Кашиано, в Британии практикуют два типа контртеррористических рейдов. При первом сценарии: полицейские проводят операцию с минимальным шумом и отвозят подозреваемого в соответствующий участок, по другим — проводят арест с использованием спецсредств, штурмом помещений.
Помощник главного констебля полиции графства Дербишир Билл МакВильям также заявил: “Мы понимаем, что подобное поведение полиции может вызвать тревогу. Но я хочу заверить, что мы арестовали тех, кого хотели ”.
Напомним, Великобритания после ряда терактов в первой половине этого года повысила до “критического” уровень террористической угрозы .