У Британії заявили про арешт підозрюваних у підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Британська поліція розкрила запланований групою ісламістів план нападів під час різдвяних свят. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC Україна.
Як повідомили джерела, серед контртерористичних підрозділів, чотирьох чоловіків заарештували у вівторок вранці у графствах Південний Йоркшир і Дербішир на півночі Англії.
У місті Честерфілд, під час арешту 31-річного чоловіка, одна з вулиць була перекрита, місцеві мешканці з найближчих будинків були евакуйовані, також правохоронці викликали армійських саперів.
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Імена інших заарештованих не називають, але відомо, що їм 22, 36 та 41 рік.
Їх підозрюють у причетності до організації, підготовки та підбурювання до вчинення терактів. На даний момент їх допитують поліцейські у Західному Йоркширі.
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За словами кореспондента Домініка Кашіані, у Британії практикують два типи контртерористичних рейдів. При першому сценарії: поліцейські проводять операцію з мінімальним шумом та відвозять підозрюваного у відповідний відділок, за іншим — проводять арешт з використанням спецзасобів, штурмом приміщень.
Помічник головного констебля поліції графства Дербішир Білл МакВільям також заявив: “Ми розуміємо, що подібна поведінка поліції може викликати тривогу. Але я хочу запевнити, що ми заарештували тих, кого хотіли”.
Нагадаємо, Британія після ряду терактів у першій половині цього року підвищила до “критичного” рівень терористичної загрози.