В Британии отложили дату объявления нового премьера до сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Власть Великобритании перенесла дату объявления нового премьер-министра страны на 9 сентября, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Объявление лидера Консервативной партии перенесено на 9 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители консерваторов заявили о необходимости дополнительного времени для выбора нового лидера.
Ранее сообщалось, что министр труда Великобритании выдвинулся на пост главы консерваторов.