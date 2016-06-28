У Британії відтермінували дату оголошення нового прем'єра до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Влада Великої Британії перенесла дату оголошення нового прем'єр-міністра країни на 9 вересня, передає УНН із посиланням на ВВС.
“Оголошення лідера Консервативної партії відкладено на 9 вересня”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що представники консерваторів заявили про необхідність додаткового часу для вибору нового лідера.
Раніше повідомлялося, що міністр праці Британії висунувся на пост глави консерваторів.