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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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У Британії відтермінували дату оголошення нового прем'єра до вересня

У Британії відтермінували дату оголошення нового прем'єра до вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Влада Великої Британії перенесла дату оголошення нового прем'єр-міністра країни на 9 вересня, передає УНН із посиланням на ВВС.

“Оголошення лідера Консервативної партії відкладено на 9 вересня”, — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що представники консерваторів заявили про необхідність додаткового часу для вибору нового лідера.

Раніше повідомлялося, що міністр праці Британії висунувся на пост глави консерваторів.

Українські Національні Новини

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