В Британии в королевской семье зафиксировали случай тромбоза после вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Великобритании в 76-летней принцессы Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после второй прививки от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sun.
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Лицо с королевской семьи уже месяц лечится дома от негативных последствий, хотя связь между тромбозом и вакцинацией ни была подтверждена.
Беспокойство по ее здоровья появилось после того, как в начале этого года она получила оба укола AstraZeneca.
В ноябре прошлого года у принцессы диагностировали коронавирус и она была вынуждена самоизолироваться в своем доме в Кенсингтонском дворце, западный Лондон.
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Принцесса замужем двоюродным братом королевы Елизаветы II, 78-летним принцем Майклом Кентским, которого обвинили в попытках продать доступ к президенту России Владимиру Путину.