У Британії в королівській родині зафіксували випадок тромбозу після вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Великій Британії у 76-річної принцеси Марії Крістіни фон Рейбніц виявили тромбоз після другого щеплення від коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на The Sun.
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Особа із королівської родини вже місяць лікується вдома від негативних наслідків, хоча зв'язок між тромбозом і вакцинацією не був підтверджений.
Занепокоєння щодо її здоров’я з’явилося після того, як на початку цього року вона отримала обидва уколи AstraZeneca.
У листопаді минулого року у принцеси діагностували коронавірус і вона була змушена самоізолюватись у своєму будинку в Кенсінгтонському палаці, західний Лондон.
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Принцеса одружена з двоюрідним братом королеви Єлизавети ІІ, 78-річним принцом Майклом Кентським, якого звинуватили в спробах продати доступ до президента Росії Володимира Путіна.