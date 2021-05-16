У Британії в королівській родині зафіксували випадок тромбозу після вакцинації

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Особа із королівської родини вже місяць лікується вдома від негативних наслідків, хоча зв'язок між тромбозом і вакцинацією не був підтверджений.

Занепокоєння щодо її здоров’я з’явилося після того, як на початку цього року вона отримала обидва уколи AstraZeneca.

У листопаді минулого року у принцеси діагностували коронавірус і вона була змушена самоізолюватись у своєму будинку в Кенсінгтонському палаці, західний Лондон.

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Принцеса одружена з двоюрідним братом королеви Єлизавети ІІ, 78-річним принцом Майклом Кентським, якого звинуватили в спробах продати доступ до президента Росії Володимира Путіна.