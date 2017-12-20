В Британии рассказали о рисках ухудшения качества продуктов питания из-за Brexit

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В процессе выхода Великобритании из Евросоюза продовольственные стандарты в стране могут серьезно пострадать. Об этом говорится в докладе Совета по продовольственной этике Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.