В Британии рассказали о рисках ухудшения качества продуктов питания из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В процессе выхода Великобритании из Евросоюза продовольственные стандарты в стране могут серьезно пострадать. Об этом говорится в докладе Совета по продовольственной этике Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что последствия Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза — ред.) могут крайне негативно отразиться на качестве продуктов питания и секторе сельского хозяйства в целом.
“Существует реальная угроза, что мы станем свидетелями понижения стандартов качества пищевых продуктов в условиях отчаянного стремления заключить торговые сделки”, — отметил автор доклада, исполнительный директор Совета по продовольственной этике Дэн Кроссли.
Он предупредил, что жители Великобритании могут столкнуться с тем, что в супермаркетах окажется гораздо менее качественная еда, чем та, к которой они привыкли.
“Уже обсуждалась курица, помытая хлором, но мы можем увидеть еще множество примеров”, — добавил он.
Напомним, что в Украине ухудшение качества продуктов на потребительском рынке наблюдается уже не первый год. Уровень фальсификата разных товаров составляет от 30% до 50%, а прилавки рынков и супермаркетов переполнены просрочкой.
Такое положение дел экперты и политики называют следствием действия моратория на проверки бизнеса.
Однако и в 2018 году запрет на внеплановый контроль предприятий все равно собираются продлить.
Правительство обещает, что в этот раз мораторий на проверки будет “разумным”, поскольку 13 госорганам планируют разрешить внеплановые рейды.
Нардеп С.Тригубенко, тем временем, уточнил, что Кабмин пока не пояснил, на каких условиях госорганы получат такое право.