У Британії розповіли про ризики погіршення якості продуктів харчування через Brexit

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У процесі виходу Великої Британії з Євросоюзу продовольчі стандарти в країні можуть серйозно погіршитися. Про це йдеться в доповіді Ради з продовольчої етики Сполученого Королівства, передає УНН з посиланням на The Guardian.