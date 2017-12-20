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У Британії розповіли про ризики погіршення якості продуктів харчування через Brexit

У Британії розповіли про ризики погіршення якості продуктів харчування через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У процесі виходу Великої Британії з Євросоюзу продовольчі стандарти в країні можуть серйозно погіршитися. Про це йдеться в доповіді Ради з продовольчої етики Сполученого Королівства, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що наслідки Brexit (виходу Великобританії з Європейського союзу - ред.) можуть вкрай негативно позначитися на якості продуктів харчування і секторі сільського господарства в цілому.

"Існує реальна загроза, що ми станемо свідками зниження стандартів якості харчових продуктів в умовах відчайдушного прагнення укласти торговельні угоди", - зазначив автор доповіді, виконавчий директор Ради з продовольчої етики Ден Кросслі.

Він попередив, що жителі Великобританії можуть зіткнутися з тим, що в супермаркетах виявиться набагато менш якісна їжа, ніж та, до якої вони звикли.

"Уже обговорювалася курка, помита хлором, але ми можемо побачити ще безліч прикладів", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні погіршення якості продуктів на споживчому ринку спостерігається вже не перший рік. Рівень фальсифікату різних товарів становить від 30% до 50%, а прилавки ринків і супермаркетів переповнені прострочкою.

Такий стан справ екперти і політики називають наслідком дії мораторію на перевірки бізнесу.

Однак і в 2018 році заборону на позаплановий контроль підприємств все одно збираються продовжити.

Уряд обіцяє, що цього разу мораторій на перевірки буде "розумним", оскільки 13 держорганам планують дозволити позапланові рейди.

Нардеп С.Тригубенко, тим часом, уточнив, що Кабмін поки не пояснив, на яких умовах держоргани отримають таке право.

Українські Національні Новини

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