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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 17584 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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08:31 • 32034 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75594 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105941 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110533 просмотра

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В Бразилии с моста упал автобус, 14 человек погибли

В Бразилии с моста упал автобус, 14 человек погибли

Киев  •  УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На юго-востоке Бразилии с моста в реку упал автобус, по меньшей мере 14 человека погибли, еще 26 пострадали. Об этом сообщила пожарная служба страны, пишет “Синьхуа”, передает УНН.

Как заявили в ведомстве, во второй половине дня в пятницу автобус упал с 15-метрового моста.

В результате ДТП, которое произошло в штате Минас-Жерайс, 11 человек в автобусе погибли на месте, еще трое умерли по дороге в больницу.

По информации транспортной полиции, водитель успел выскочить из кабины до падения автобуса и после этого скрылся.

Отмечается, что к аварии мог привести отказ тормозной системы. Точные причины ДТП выясняются.

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