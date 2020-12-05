В Бразилии с моста упал автобус, 14 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На юго-востоке Бразилии с моста в реку упал автобус, по меньшей мере 14 человека погибли, еще 26 пострадали. Об этом сообщила пожарная служба страны, пишет “Синьхуа”, передает УНН.
Как заявили в ведомстве, во второй половине дня в пятницу автобус упал с 15-метрового моста.
В результате ДТП, которое произошло в штате Минас-Жерайс, 11 человек в автобусе погибли на месте, еще трое умерли по дороге в больницу.
По информации транспортной полиции, водитель успел выскочить из кабины до падения автобуса и после этого скрылся.
Отмечается, что к аварии мог привести отказ тормозной системы. Точные причины ДТП выясняются.