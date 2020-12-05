У Бразилії з моста впав автобус, 14 людей загинули

Як заявили у відомстві, у другій половині дня в п'ятницю автобус впав з 15-метрового моста.

В результаті ДТП, яке сталося в штаті Мінас-Жерайс, 11 осіб в автобусі загинули на місці, ще троє померли по дорозі в лікарню.

За інформацією транспортної поліції, водій встиг вискочити з кабіни до падіння автобуса і після цього зник.

Відзначається, що до аварії могла привести відмова гальмівної системи. Точні причини ДТП з'ясовуються.