У Бразилії з моста впав автобус, 14 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На південному сході Бразилії з моста в річку впав автобус, щонайменше 14 людей загинули, ще 26 постраждали. Про це повідомила пожежна служба країни, пише “Сіньхуа”, передає УНН.
Як заявили у відомстві, у другій половині дня в п'ятницю автобус впав з 15-метрового моста.
В результаті ДТП, яке сталося в штаті Мінас-Жерайс, 11 осіб в автобусі загинули на місці, ще троє померли по дорозі в лікарню.
За інформацією транспортної поліції, водій встиг вискочити з кабіни до падіння автобуса і після цього зник.
Відзначається, що до аварії могла привести відмова гальмівної системи. Точні причини ДТП з'ясовуються.