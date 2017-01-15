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В Бразилии от желтой лихорадки умерли почти 40 человек

В Бразилии от желтой лихорадки умерли почти 40 человек

Киев • УНН

 • 10245 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Медики Бразилии расследуют причины смерти 38 человек, чья смерть наступила, вероятно, в результате вспышки желтой лихорадки в штате Минас-Жерайс, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению министерства здравоохранения штата, сейчас уже обнаружено 133 возможных случая заболевания. Губернатор Минас-Жерайс Фернанду Пиментал объявил на территории штата чрезвычайную ситуации из-за вспышки заболевания.

Сейчас случаи заболевания отмечены в 24 муниципиях штата. Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Ладаинья, где отмечены 12 подозрительных смертей, еще 29 человек, предположительно, заболели этой болезнью.

Справка: желтая лихорадка - острое вирусное заболевание. Ее возбудитель переносится комарами. Заболевание распространено в тропических и субтропических странах и характеризуется высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, поражением печени и почек, желтухой. Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных случаев.

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