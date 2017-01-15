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У Бразилії ймовірно від жовтої лихоманки померло майже 40 людей

У Бразилії ймовірно від жовтої лихоманки померло майже 40 людей

Київ • УНН

 • 10245 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Медики Бразилії розслідують причини смерті 38 осіб, чия смерт настала, ймовірно, в результаті спалаху жовтої лихоманки в штаті Мінас-Жерайс, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

За повідомленням міністерства охорони здоров’я штату, зараз вже виявлено 133 можливих випадки захворювання. Губернатор Мінас-Жерайса Фернанду Піментал оголосив на території штату надзвичайну ситуацію через спалаху захворювання.

Зараз випадки захворювання відзначені в 24 муніципіях штату. Найбільш тривожна ситуація склалася в місті Ладаінья, де відзначені 12 підозрілих смертей, ще 29 людей, імовірно, захворіли цією хворобою.

Довідка УНН: жовта лихоманка — гостре вірусне захворювання. Її збудник переноситься комарами. Захворювання поширене в тропічних і субтропічних країнах і характеризується високою температурою тіла, важким загальним станом, кровотечами в порожнині рота, шлунку і кишечника, ураженням печінки та нирок, жовтяницею. Жовта лихоманка відноситься до особливо небезпечних інфекцій з високим відсотком смертельних випадків.

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