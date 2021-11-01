В Бразилии обрушилась пещера, погибли девять пожарных

Детали

В воскресенье, 31 октября, 28 пожарных проводили учение в пещере Дуас Бокас, которая расположена недалеко от бразильского города Алтинополис.

Обрушилась верхняя часть пещеры, в результате чего 10 человек оказались в ловушке. Из них выжил только один, его госпитализировали в больницу с травмами.

Остальные девять работников пожарной службы погибли.

Как сообщают, спасательную операцию уже завершили.

Continua sem atualização da ocorrência na Gruta Duas Bocas.#193S pic.twitter.com/rtck72M5LG

Напомним

В сентябре на окраине Мехико в результате оползня скала обрушилась на жилые дома. Было известно об одном погибшем и о 10 людях, пропавших без вести.