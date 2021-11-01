В Бразилии обрушилась пещера, погибли девять пожарных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В бразильском штате Сан-Паулу во время учений пожарных обрушилась пещера, погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
В воскресенье, 31 октября, 28 пожарных проводили учение в пещере Дуас Бокас, которая расположена недалеко от бразильского города Алтинополис.
Обрушилась верхняя часть пещеры, в результате чего 10 человек оказались в ловушке. Из них выжил только один, его госпитализировали в больницу с травмами.
Остальные девять работников пожарной службы погибли.
Как сообщают, спасательную операцию уже завершили.
Continua sem atualização da ocorrência na Gruta Duas Bocas.#193S pic.twitter.com/rtck72M5LG— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021
Напомним
В сентябре на окраине Мехико в результате оползня скала обрушилась на жилые дома. Было известно об одном погибшем и о 10 людях, пропавших без вести.