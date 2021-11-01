У Бразилії обвалилася печера, загинуло дев'ятеро пожежників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У бразильському штаті Сан-Паулу під час навчань пожежників обвалилася печера, загинуло дев’ятеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.
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У неділю, 31 жовтня, 28 пожежників проводили навчання у печері Дуас Бокас, яка розташована недалеко від бразильського міста Алтінополіс.
Обвалилася верхня частина печери, унаслідок чого 10 людей опинилися у пастці. Із них вижив лише один, його госпіталізували в лікарню із травмами.
Інші дев’ятеро працівників пожежної служби загинули.
Як повідомляють, рятувальну операцію вже завершили.
Continua sem atualização da ocorrência na Gruta Duas Bocas.#193S pic.twitter.com/rtck72M5LG— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021
Нагадаємо
У вересні на околиці Мехіко внаслідок зсуву скеля обвалилася на житлові будинки. Було відомо про одного загиблого та про 10 людей, які зникли безвісти.