У Бразилії обвалилася печера, загинуло дев'ятеро пожежників

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У неділю, 31 жовтня, 28 пожежників проводили навчання у печері Дуас Бокас, яка розташована недалеко від бразильського міста Алтінополіс.

Обвалилася верхня частина печери, унаслідок чого 10 людей опинилися у пастці. Із них вижив лише один, його госпіталізували в лікарню із травмами.

Інші дев’ятеро працівників пожежної служби загинули.

Як повідомляють, рятувальну операцію вже завершили.

Continua sem atualização da ocorrência na Gruta Duas Bocas.#193S pic.twitter.com/rtck72M5LG

Нагадаємо

У вересні на околиці Мехіко внаслідок зсуву скеля обвалилася на житлові будинки. Було відомо про одного загиблого та про 10 людей, які зникли безвісти.