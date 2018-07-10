В БПП заявили, что Президент не собирается распускать парламент

"Мне больше всего понравилась цитата, которая больше всего разошлась (в СМИ о встрече Президента с фракцией БПП- ред.), что на встрече с фракцией якобы Президент Украины заявил, что он может рассмотреть вопрос роспуска парламента. Но могу сказать, что не было встречи с фракцией. Поэтому в данном случае ни о каком выходе из коалиции речи не идет", - подчеркнул В. Денисенко.



Добавим, что во фракции "Блок Петра Порошенко" не рассматривают вопрос выхода из коалиции.



Отметим, что раскол между БПП и "Народным фронтом" по вопросу обновления Центральной избирательной комиссии стал публичным. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко.

Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.