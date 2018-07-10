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У БПП заявили, що Президент не збирається розпускати парламент

У БПП заявили, що Президент не збирається розпускати парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Інформація щодо зустрічі Президента з фракцією БПП, де він нібито заявив про можливий розпуск парламенту не відповідає дійсності. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат, представник уряду у парламенті Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.

"Мені найбільше сподобалась цитата, яка найбільше розійшлася (у ЗМІ щодо зустрічі Президента з фракцією БПП– ред.), що на зустрічі з фракцією нібито Президент України заявив, що він може розглянути питання розпуску парламенту. Але можу сказати, що не було зустрічі з фракцією. Тому в даному випадку ні про який вихід з коаліції мови не іде", - підкреслив В.Денисенко.

Додамо, що у фракції "Блок Петра Порошенка" не розглядають питання виходу з коаліції.

Підкреслимо, що розкол між БПП і "Народним фронтом" щодо питання оновлення Центральної виборчої комісії став публічним. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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