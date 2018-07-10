У БПП заявили, що Президент не збирається розпускати парламент

"Мені найбільше сподобалась цитата, яка найбільше розійшлася (у ЗМІ щодо зустрічі Президента з фракцією БПП– ред.), що на зустрічі з фракцією нібито Президент України заявив, що він може розглянути питання розпуску парламенту. Але можу сказати, що не було зустрічі з фракцією. Тому в даному випадку ні про який вихід з коаліції мови не іде", - підкреслив В.Денисенко.



Додамо, що у фракції "Блок Петра Порошенка" не розглядають питання виходу з коаліції.



Підкреслимо, що розкол між БПП і "Народним фронтом" щодо питання оновлення Центральної виборчої комісії став публічним. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.