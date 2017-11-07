В БПП призвали не молчать по поводу торговли S.Group на территории ОРДЛО

По убеждению политика такие факты недопустимы и молчать по этому поводу нельзя.

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"Я считаю, что этим вопросом непосредственно должны заниматься правоохранительные органы. Есть закон, и этого закона нужно, чтобы все придерживались. Надо на это реагировать, конечно. Об этом нельзя молчать, но в первую очередь это задача правоохранительных органов. Данный факт, если он имеет место быть - он является недопустимым. Как человек может нарушать закон? Ни вы, ни я, ни другой народный депутат не может нарушать закон", - сказал он.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению должностных лиц S.Group в финансировании терроризма. По данным следствия, указанная снековая корпорация наладила сбыт своих товаров на оккупированных территориях Крыма и Востока Украины.

Ранее, факты продажи снеков S.Group в ОРДЛО фиксировали журналисты. Более того, СМИ нашли связи бизнеса нардепа Рыбалки с РФ, где Липецкий завод производят снеки, практически аналогичные украинским.

Добавим, что компании из корпорации S.Group подозреваются следователями ГПУ в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе значительных средств в оффшорные структуры.