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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60370 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128691 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109859 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100891 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 102661 просмотра

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Актуальное
В БПП призвали не молчать по поводу торговли S.Group на территории ОРДЛО

В БПП призвали не молчать по поводу торговли S.Group на территории ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 8943 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Фактами торговли украинских предприятий на территории ОРДЛО должны заниматься правоохранительные органы, однако реакция должна быть обязательно, ведь народные депутаты, наряду с другими гражданами страны, не должны нарушать законы. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от БПП Роман Мацола, комментируя данные о торговле снеками S.Group (бизнес принадлежит семье нардепа С.Рыбалки) на временно оккупированных территориях.

По убеждению политика такие факты недопустимы и молчать по этому поводу нельзя.

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"Я считаю, что этим вопросом непосредственно должны заниматься правоохранительные органы. Есть закон, и этого закона нужно, чтобы все придерживались. Надо на это реагировать, конечно. Об этом нельзя молчать, но в первую очередь это задача правоохранительных органов. Данный факт, если он имеет место быть - он является недопустимым. Как человек может нарушать закон? Ни вы, ни я, ни другой народный депутат не может нарушать закон", - сказал он.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению должностных лиц S.Group в финансировании терроризма. По данным следствия, указанная снековая корпорация наладила сбыт своих товаров на оккупированных территориях Крыма и Востока Украины.

Ранее, факты продажи снеков S.Group в ОРДЛО фиксировали журналисты. Более того, СМИ нашли связи бизнеса нардепа Рыбалки с РФ, где Липецкий завод производят снеки, практически аналогичные украинским.

Добавим, что компании из корпорации S.Group подозреваются следователями ГПУ в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе значительных средств в оффшорные структуры.

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