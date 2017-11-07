У БПП закликали не мовчати з приводу торгівлі S.Group на території ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Фактами торгівлі українських підприємств на території ОРДЛО мають займатися правоохоронці, однак реакція повинна бути обов'язково, адже народні депутати, на рівні з іншими громадянами країни, не повинні порушувати закони. Про це у коментарі УНН заявив нардеп від БПП Роман Мацола, коментуючи данні про торгівлю снеками S.Group (бізнес належить родині нардепа С.Рибалки) на тимчасово окупованих територіях.
На переконання політика такі факти є неприпустимим і мовчати з цього приводу не можна.
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“Я вважаю що цим питанням безпосередньо повинні займатися правоохоронні органи. Є закон, і цього закону потрібно, щоб всі дотримувались.
Треба на це реагувати, звичайно. Про це не можна мовчати, але першочергово це завдання правоохоронних органів.
Даний факт, якщо він має місце бути - він є неприпустимим. Як людина може порушувати закон? Ні ви, ні я, ні інший народний депутат не може порушувати закон”, - сказав він.
Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою службових осіб S.Group у фінансуванні тероризму. За даними слідства, вказана снекова корпорація налагодила збут своїх товарів на окупованих територіях Криму і Сходу України.
Раніше, факти продажу снеків S.Group в ОРДЛО фіксували журналісти. Більше того, ЗМІ знайшли зв'язки бізнесу нардепа Рибалки з РФ, де на Липецкому заводі виробляють снеки, практично аналогічні українським.
Додамо, що компанії з корпорації S.Group підозрюються слідчими ГПУ у несплаті податків, фіктивному підприємництві та виведенні значних коштів в офшорні структури.