В БПП считают, что назначение главы НБУ несет угрозу курсу гривны

"Вопрос главы НБУ сегодня искусственно накручен и я считаю, что после проведенных реформ в Нацбанке эта организация работает в автоматическом режиме, а человеческое влияние на принятие решений минимизировано, что, собственно, очень хорошо для функционирования для макрофинансовой системы государства. Поэтому любые назначения переводятся в политическую плоскость и могут вызывать различные курсовые изменения и спекуляции. То есть сейчас Нацбанк хорошо работает и без руководителя", - рассказал И.Винник.

Он добавил, что, согласно мировой практике, отсутствие искусственного вмешательства в работу НБУ - это лучший рыночный механизм для того, чтобы "не было коррупции".

"Поэтому назначение главы НБУ может всколыхнуть инфляционные процессы, так и процессы девальвации гривны", - резюмировал И.Винник.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря Верховная Рада Украины может уволить Валерию Гонтареву от занимаемой должности и назначить нового главу НБУ.