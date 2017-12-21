У БПП вважають, що призначення голови НБУ несе загрозу курсу гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після проведених реформ у Національному банку ця державна інституція працює в автоматичному режимі, а людський вплив на прийняття рішень є мінімізованим. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
"Питання голови НБУ сьогодні штучно накручене і я вважаю, що після проведених реформ у Нацбанку ця інституція працює в автоматичному режимі, а людський вплив на прийняття рішень мінімізовано, що, власне, дуже добре для функціонування для макрофінансової системи держави. Тому будь-які призначення переводяться в політичну площину і можуть спричинювати різні курсові зміни і спекуляції. Тобто зараз Нацбанк добре працює і без керівника", - розповів І.Вінник.
Він додав, що, згідно зі світовою практикою, відсутність штучного втручання в роботу НБУ - це найкращий ринковий механізм для того, щоб "не було корупції".
"Тому призначення голови НБУ може сколихнути інфляційні процеси, так і процеси девальвації гривні", – резюмував І.Вінник.
Раніше повідомлялося, що 21 грудня Верховна Рада України може звільнити Валерію Гонтареву з займаної посади та призначити нового голову НБУ.