В БПП рассказали, о чем будут спрашивать у Смолия во время встречи

"Мы хотим услышать план действия Национального банка Украины ... Главный ответ, который мы хотим услышать от Смолия, это то, что может сделать руководитель НБУ для обуздания инфляции и когда наконец банковская система начнет работать, чтобы выдавать кредиты бизнесу и населению. Без этого запустить экономику невозможно", - завил Денисенко.

Напомним, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий приехал на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко.