В БПП рассказали, о чем будут спрашивать у Смолия во время встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Фракция Блок Петра Порошенко во время встречи с и.о. председателя НБУ хочет услышать ответы на вопросы по обузданию инфляции и работы банковской системы. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим услышать план действия Национального банка Украины ... Главный ответ, который мы хотим услышать от Смолия, это то, что может сделать руководитель НБУ для обуздания инфляции и когда наконец банковская система начнет работать, чтобы выдавать кредиты бизнесу и населению. Без этого запустить экономику невозможно", - завил Денисенко.
Напомним, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий приехал на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко.