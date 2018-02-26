У БПП розповіли, про що питатимуть у Смолія під час зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Фракція Блок Петра Порошенка під час зустрічі з в.о. голови НБУ хоче почути відповіді на питання щодо приборкання інфляції та роботи банківської системи. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.
“Ми хочемо почути план дії Національного банку України... Головна відповідь, яку ми хочемо почути від Смолія це те, що може зробити керівник НБУ для приборкання інфляції і коли нарешті банківська система почне працювати, щоб видавати кредити бізнесу і населенню. Без цього запустити економіку неможливо”, — завив Денисенко.
Нагадаємо, виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій приїхав на засідання парламентської фракції Блок Петра Порошенка.