В БПП рассказали, о чем говорили Порошенко и Гройсман на корпоративе

"На корпоративе фракции присутствовали Президент и глава правительства, которые в своих речах подытожили события этого года, но больше всего все же говорили не о работе, а о позитивных вещах - о праздновании Рождества и Нового года", - рассказал И.Артюшенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что корпоратив фракции "ни чем не отличается от мероприятий других компаний".

Добавим, 21 декабря парламентская фракция БПП провела корпоративное мероприятие в своем главном офисе в Киеве.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.