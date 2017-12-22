В БПП рассказали, о чем говорили Порошенко и Гройсман на корпоративе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На корпоративные фракции Блока Петра Порошенко Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман почти не говорили о работе. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Игорь Артюшенко, передает корреспондент УНН.
"На корпоративе фракции присутствовали Президент и глава правительства, которые в своих речах подытожили события этого года, но больше всего все же говорили не о работе, а о позитивных вещах - о праздновании Рождества и Нового года", - рассказал И.Артюшенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что корпоратив фракции "ни чем не отличается от мероприятий других компаний".
Добавим, 21 декабря парламентская фракция БПП провела корпоративное мероприятие в своем главном офисе в Киеве.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.