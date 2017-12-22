У БПП розповіли, про що говорили Порошенко і Гройсман на корпоративі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На корпоративні фракції Блоку Петра Порошенка Президент України Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Володимир Гройсман майже не говорили про роботу. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Ігор Артюшенко, передає кореспондент УНН.
"На корпоративі фракції були присутні Президент та голова уряду, які в своїх промовах підсумували події цього року, але більше все ж таки говорили не про роботу, а про позитивні речі – про святкування Різдва та Нового року", - розповів І.Артюшенко.
Відповідаючи на уточнююче питання, він додав, що корпоратив фракції "ні чим не відрізняється від заходів інших компаній".
Додамо, 21 грудня парламентська фракція БПП провела корпоративний захід у своєму головному офісі в Києві.
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