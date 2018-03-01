В БПП рассказали, когда Гонтарева отчитается в парламенте

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"Как вы знаете, свой шаг уже сделал Президент Украины - представление на увольнение и назначение главы НБУ уже к Верховной Раде. Представление на обновление состава ЦИК - внесено в парламент и пока мяч находится на поле ВРУ. Именно парламент должен принимать эти решения... и Гонатрева, и Смолий будут в Раде, когда парламент начнет рассматривать этот вопрос. То есть, если этот вопрос будет в зале, то госпожа Гонтарева выйдет и будет отчитываться в парламенте", - заявил А.Герасимов.

Напомним, в НБУ заявили, что В.Гонтарева готова отчитываться перед парламентом.